Війна з МАФами: на незаконних спорудах з’являються «чорні мітки» (фото)



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Незаконні МАФи підлягають демонтажу Фото: Київблагоустрій

Комунальники за добу попереджатимуть власників незаконних тимчасових споруд про демонтаж

Від сьогодні Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» впроваджує інформування власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок. Про це повідомляє пресслужба Департаменту.

Так, на кожен такий об`єкт інспекторами КП «Київблагоустрій» буде наклеєно фірмову наклейку.

«Власники тимчасових споруд протягом доби мають надати дозвільну документацію, або дану споруду буде демонтовано найближчим часом», - зазначили чиновники.

«Ці кроки зроблені для того, щоб власники даних споруд мали час надати усю дозвільну документацію Департаменту міського благоустрою. Ми сприяємо розвитку малого й середнього бізнесу в Києві. Адже кожен має право на розвиток та покращення міста, в якому живе та провадить свою діяльність», - пояснили у Департаменті міського благоустрою.

Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень, з 13-го по 17 січня, у Києві було демонтовано 75 незаконних тимчасових споруд.

Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.