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    Війна з МАФами: на незаконних спорудах з’являються «чорні мітки» (фото)

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    Незаконні МАФи підлягають демонтажу - Війна з МАФами: на незаконних спорудах з’являються «чорні мітки» (фото)
    Незаконні МАФи підлягають демонтажу
    Фото: Київблагоустрій

    Комунальники за добу попереджатимуть власників незаконних тимчасових споруд про демонтаж

    Від сьогодні Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» впроваджує інформування власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок. Про це повідомляє пресслужба Департаменту.

    Так, на кожен такий об`єкт інспекторами КП «Київблагоустрій» буде наклеєно фірмову наклейку.

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    «Власники тимчасових споруд протягом доби мають надати дозвільну документацію, або дану споруду буде демонтовано найближчим часом», - зазначили чиновники.

    «Ці кроки зроблені для того, щоб власники даних споруд мали час надати усю дозвільну документацію Департаменту міського благоустрою. Ми сприяємо розвитку малого й середнього бізнесу в Києві. Адже кожен має право на розвиток та покращення міста, в якому живе та провадить свою діяльність», - пояснили у Департаменті міського благоустрою.

    Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень, з 13-го по 17 січня, у Києві було демонтовано 75 незаконних тимчасових споруд.

    Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
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