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    У Києві судитимуть банду іноземців, що грабувала підприємців (фото)

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    Учасникам банди вдалося заволодіти коштами потерпілих на загальну суму понад 3 млн грн - У Києві судитимуть банду іноземців, що грабувала підприємців (фото)
    Учасникам банди вдалося заволодіти коштами потерпілих на загальну суму понад 3 млн грн
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники вчинили серію нападів на підприємців у Києві

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох членів озброєної банди, які вчинили серію нападів на підприємців на території Києва.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Встановлено, що банду організував 40-річний громадянин Грузії, який залучив до її складу ще чотирьох уродженців Грузії.

    Зловмисники підстерігали своїх жертв на вулиці та нападали з метою заволодіння грошовими коштами.

    Загалом у ході своєї злочинної діяльності учасникам банди вдалося заволодіти коштами потерпілих на загальну суму понад 3 млн грн.

    Після останнього нападу, який стався 20 березня 2020 року неподалік банку на вул. Мечникова, правоохоронцям вдалося затримати їх під час спроби втечі.

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    У Києві судитимуть банду іноземців, що грабувала підприємців (фото)
    У Києві судитимуть банду іноземців, що грабувала підприємців (фото)
    У Києві судитимуть банду іноземців, що грабувала підприємців (фото)

    Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал іноземці пограбування злочин
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