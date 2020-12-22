У центрі Києва під час нападу на колишній офіс «Укрбуду» постраждав полісмен

Конфлікт виник на підставі права власності на приміщення

У Києві вдень 22 грудня невідомі намагалися захопити приміщення в будівлі на вулиці Пушкінській. У ситуацію втрутилися правоохоронці, один з них був травмований. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Конфлікт, за попередніми даними, виник через право власності на приміщення. Група осіб намагалася за допомогою сили та піротехніки проникнути у приміщення та захопити його. Правоохоронці затримали шістьох осіб, з ними проводяться слідчі дії.

Поліцейського, який постраждав під час затримання, госпіталізували для надання медичної допомоги. Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, тобто хуліганство. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини та причини інциденту.

Водночас як повідомив в ефірі телеканалу ZIK адвокат Едуард Клименко, напад стався на колишній офіс компанії Укрбуд. Група озброєних людей намагалася проникнути в будівлю за адресою вулиця Пушкінська, 27а. Він розповів, що близько 12:58 в приміщення увірвалися озброєні люди і почали розпилювати невідому речовину. Адвокат додав, що чув кілька вибухів.

«Ці люди заважали охоронній структурі надавати свої послуги власнику майна. Після цього приїхали спецпризначенці, які певним чином затримали озброєних осіб», - пояснив Клименко.

Тим часом сьогодні стало відомо, що Антикорупційна прокуратура проситиме для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів. Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.