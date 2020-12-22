Антикорупційна прокуратура проситиме для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів

Прокурори визначили суму застави для Татарова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суду про обрання для заступника керівника Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Про це нам розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«З врахування матеріалів (справи — ред.) ми дйшли висновку, що таке клопотання цілком підлягає під питання спрямування до суду. Ми його підписали, спрямували в суд», з заявив виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук.

Клопотання розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Однак дата розгляду поки невідома.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Національне антикорупційне бюро України проситиме в суді для заступника глави Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Суму застави він не назвав.

Нагадаємо, 18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану. Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.



