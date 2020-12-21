Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень

Заступник Єрмака повідомив, що отримав документи в НАБУ у своїй справі

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров прийшов у понеділок до Національного антикорупційного бюро України. Він дав брифінг для журналістів після того, як вийшов із будівлі бюро.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Татаров повідомив, що отримав документи в НАБУ у своїй справі.

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров вирішив написати заяву про призупинення повноважень, щоб «не допустити конфлікту інтересів й тиску на правоохоронні органи».

«У зв’язку з істотним суспільним резонансом і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов’язків і передачу цих обов’язків іншу посадову особу», - сказав він.

За його словами, озвучені публічно попередні звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі задовго до призначення його на посаду в державній сфері.

Подоляк розповів, що Татаров буде захищатися як приватна особа.

Нагадаємо, 18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру.

Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили. Однак зізналися, що співробітники НАБУ дійсно відвідували сьогодні Офіс президента, однак їм було відмовлено в доступі, оскільки «не були дотримані зазначені законом процедури».

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.