Із березня «герої парковки» в Києві отримали штрафів на 5,8 млн грн



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Порушники часто паркуються на велодоріжках Фото: Інспекція з паркування

Сплата штрафів виконується порушниками в 99 випадках зі 100

Із березня цього року інспекцією з паркування в Києві винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Так, людей, які нехтують правилами дорожнього руху, - немало. І роботи паркувальній інспекції столиці вистачає. З березня цього року інспекцією з паркування винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5 мільйонів 800 тисяч гривень!» - зазначив мер.

За його словами, сплата штрафів виконується порушниками в 99 випадках зі 100. А несплачені штрафні санкції передають виконавчій службі за місцем реєстрації власника авто, і тоді порушники вимушені платити більше, ще й за роботу виконавчої служби.

«Зауважу, що головні порушення, які допускають автомобілісти при паркуванні, це - ігнорування знаків, що забороняють зупинку авто на смугах громадського транспорту та велодоріжках, на зелених зонах та в’їздах до медичних закладів, а також – у місцях, де залишене авто перешкоджає руху. Тому: не порушуйте правил! Поважайте інших людей!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, за два місяці карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.

Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.