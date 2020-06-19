  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із березня «герої парковки» в Києві отримали штрафів на 5,8 млн грн

    • Розсилка
    Порушники часто паркуються на велодоріжках - Із березня «герої парковки» в Києві отримали штрафів на 5,8 млн грн
    Порушники часто паркуються на велодоріжках
    Фото: Інспекція з паркування

    Сплата штрафів виконується порушниками в 99 випадках зі 100

    Із березня цього року інспекцією з паркування в Києві винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

    «Так, людей, які нехтують правилами дорожнього руху, - немало. І роботи паркувальній інспекції столиці вистачає. З березня цього року інспекцією з паркування винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5 мільйонів 800 тисяч гривень!» - зазначив мер. 

    За його словами, сплата штрафів виконується порушниками в 99 випадках зі 100. А несплачені штрафні санкції передають виконавчій службі за місцем реєстрації власника авто, і тоді порушники вимушені платити більше, ще й за роботу виконавчої служби. 

    «Зауважу, що головні порушення, які допускають автомобілісти при паркуванні, це - ігнорування знаків, що забороняють зупинку авто на смугах громадського транспорту та велодоріжках, на зелених зонах та в’їздах до медичних закладів, а також – у місцях, де залишене авто перешкоджає руху. Тому: не порушуйте правил! Поважайте інших людей!» - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, за два місяці карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.

    Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Віталій Кличко Київ водій автомобіль інспекція парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ