За три місяці «герої парковки» в Києві отримали штрафів майже на 5 млн грн графіка



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Евакуатори забирають авто, які перешкоджають руху Фото: Інспекція з паркування

Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході

За другий квартал цього року у Києві Інспекція з паркування евакуювала 9065 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху транспорту.

Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на сумму 4,938 млн грн. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Порушників штрафували за:

паркування автомобіля на пішохідному переході – 49 %,

паркування на виїздах з прилеглих територій – 12%,

паркування на смузі громадського транспорту – 15%,

паркування на перехрестях – 5%,

паркування на зупинках громадського транспорту – 4% та ін.

Нагадаємо, 19 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з березня цього року інспекцією з паркування винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5,8 млн гривень.

Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.