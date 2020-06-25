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    За три місяці «герої парковки» в Києві отримали штрафів майже на 5 млн грн

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    Евакуатори забирають авто, які перешкоджають руху - За три місяці «герої парковки» в Києві отримали штрафів майже на 5 млн грн
    Евакуатори забирають авто, які перешкоджають руху
    Фото: Інспекція з паркування

    Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході

    За другий квартал цього року у Києві Інспекція з паркування евакуювала 9065 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху транспорту.

    Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на сумму 4,938 млн грн. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Порушників штрафували за:

    • паркування автомобіля на пішохідному переході – 49 %,
    • паркування на виїздах з прилеглих територій – 12%,
    • паркування на смузі громадського транспорту – 15%,
    • паркування на перехрестях – 5%,
    • паркування на зупинках громадського транспорту – 4% та ін.
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    Нагадаємо, 19 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з березня цього року інспекцією з паркування винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5,8 млн гривень.

    Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Київ штраф автомобіль інспекція парковка
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