За три місяці «герої парковки» в Києві отримали штрафів майже на 5 млн грн

За три місяці «герої парковки» в Києві отримали штрафів майже на 5 млн грнграфіка
Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході
За другий квартал цього року у Києві Інспекція з паркування евакуювала 9065 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху транспорту.
Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на сумму 4,938 млн грн. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Порушників штрафували за:
- паркування автомобіля на пішохідному переході – 49 %,
- паркування на виїздах з прилеглих територій – 12%,
- паркування на смузі громадського транспорту – 15%,
- паркування на перехрестях – 5%,
- паркування на зупинках громадського транспорту – 4% та ін.
Нагадаємо, 19 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з березня цього року інспекцією з паркування винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5,8 млн гривень.
Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.