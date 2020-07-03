Суд заарештував учасників банди, що грабувала приватні будинки в Києві та області



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Банду затримали під час вчинення чергового нападу

Підозрювані намагалися затягнути судовий процес

Голосіївський районний суд столиці взяв під варту строком на 60 діб без права внесення застави п’ятьох учасників озброєної банди, які вчиняли розбійні напади на приватні будинки у Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Судові засідання тривали майже 10 годин через намагання підозрюваних затягнути процес.

Нагадаємо, вказаних осіб затримали в ніч на 30 червня цього року під час вчинення чергового нападу. Зловмисники проникли на територію приватного будинку та, погрожуючи зброєю, зв’язали потерпілу, після чого заволоділи її грошовими збереженнями і коштовностями.

У ході проведення обшуків у затриманих вилучили вогнепальну зброю, бойові припаси, ювелірні вироби, знаряддя для злому замків, пластикові стяжки та інші речові докази.

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території столичного регіону.

Викриття учасників банди було проведено працівниками управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Києві за оперативного супроводу спецпризначенців під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.