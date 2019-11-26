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    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)

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    <span lang="UK">Арт-об'єкт у вигляді легень встановили на Михайлівській площі</span> - У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    Арт-об'єкт у вигляді легень встановили на Михайлівській площі
    Фото: Букви

    Наразі триває місяць боротьби із раком легень

    У вівторок, 26 листопада, на Михайлівській площі у Києві встановили арт-об'єкт у вигляді легень задля підтримки людей з раком легень.

    Про це повідомляють Букви.

    За словами клінічного онколога Національного інституту раку Юрія Кондрацького, в групі ризику раку легень, зазвичай, чоловіки, бо в три рази частіше хворіють саме вони, а також люди, які палять.

    Він зазначив, що паління – є найрозповсюдженішою причиною, яка призводить до цього захворювання.

    «Але це не значить, що якщо ви не палите, то у вас його не може бути. Попередньо, на жаль, на сьогодення діагностувати (рак легень. – Ред.) неможливо, тобто побачити, що оце воно буде через рік чи два», – наголосив онколог.

    Він додав, що єдиний спосіб раннього діагностування раку легень – це робити комп’ютерну томографію.

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    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)
    У центрі Києва з’явився арт-об’єкт у вигляді легень (фото)

    19 листопада на оглядовому майданчику біля Маріїнського палацу пройшла акція з нагоди Міжнародного дня відмови від куріння.

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