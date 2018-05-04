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    У Чорнобильській зоні затримано групу сталкерів із Литви

    Іноземці незаконно проникли у зону відчуження ЧАЕС
    Дві групи сталкерів, серед яких троє іноземців, незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками української поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Одну групу сталкерів 34,
    • Сьогодні, 20:46
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    Затримані у зоні відчуження сталкери
    Затримані у зоні відчуження сталкери

    Іноземці незаконно проникли у зону відчуження ЧАЕС

    Дві групи сталкерів, серед яких троє іноземців, незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками української поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Одну групу сталкерів 34, 38 та 39 років було знайдено в лісовому масиві поблизу відселеного с. Кливини, вони є громадянами Литви. Другу групу затримали у відселеному м. Прип’ять, молоді люди 20, 21 та 23 років, які є громадянами України», - йдеться в повідомленні.

    У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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    У Чорнобильській зоні затримано групу сталкерів із Литви
    У Чорнобильській зоні затримано групу сталкерів із Литви

    Також працівники поліції звернулися в міграційну службу з клопотанням про скорочення терміну перебування іноземців в Україні. Матеріали направлені в Іванківський районний суд та Славутицький міський суд Київської області для прийняття рішення.

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    ЧАЕС Київщина Литва поліція
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