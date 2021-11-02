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    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)

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    Видобування піску відбувалося за допомогою&nbsp;екскаватора Hyundai 170W - У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)
    Видобування піску відбувалося за допомогою екскаватора Hyundai 170W
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    Під час відпрацювання зони відчуження та зони безумовного відселення поліцейські спільно з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили факт видобування піску на землях заповідника. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що видобування піску невідомими особами на землях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника велося без належних на те підстав та документів.

    Координати вказаної земельної ділянки, на якій добувався пісок, накладаються на землі кадастрової публічної карти Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

    Як речові докази поліцейські вилучили з місця події зразки піщаної суміші та екскаватор Hyundai 170W, за допомогою якого видобувався пісок.

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    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)
    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)
    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)
    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Нагадаємо, під час пожеж у зоні відчуження, що тривали з 4 квітня 2020, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника – 5% території.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Чорнобильська зона Київщина
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    У Чорнобильському заповіднику невідомі видобували пісок (фото)