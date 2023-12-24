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Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни
Пінгвіни погойдувалися на крижині
фото: скріншот із відео

Група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали, як пінгвіни влаштували «гойдалку» на невеликій крижині. 

«Коли ти пінгвін в Антарктиці – то й гойдалка в тебе відповідна. Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу. Пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан», – ідеться в дописі до відео.

Нагадаємо, неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року.

Раніше повідомлялося, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський».

Теги: полярники відео Антарктида птахи

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