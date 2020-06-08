Прем’єр Вірменії заявив, що вилікувався від коронавірусу



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«Повертаюся до повноцінної роботи» – Пашинян

Пашинян заявив про зараження коронавірусом 1 червня

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що він і члени його родини одужали після зараження коронавірусом.

Про це Пашинян написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ми тільки що ми отримали результати повторних тестів. У всіх нас негативний результат. Ми також отримали негативні результати вчора», – написав Пашинян. За його словами, ймовірно, необхідно переглянути терміни і обставини зараження. «Але зараз головне, що ми всі здорові і маємо імунітет. Повертаюся до повноцінної роботи», – додав прем’єр.

Пашинян заявив про зараження коронавірусом 1 червня.

За останню добу у Вірменії зареєстровано 195 нових випадків зараження. Низький показник обумовлений тим, що в неділю відповідна лабораторія не працювала.

До слова, 3 травня Вірменія знову відкриє магазини, ресторани і бари, відновить виробництво і зніме обмеження на пересування з понеділка. Вірменія з населенням 3 мільйони намагається послабити удар по економіці.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).