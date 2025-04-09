Підпал авто біля метро «Олімпійська»: поліція повідомила нові деталі справи

Зловмисник облив підпалив автівку і намагався втекти, однак був затриманий неподалік від місця злочину

У Голосіївському районі Києва неподалік станції метро «Олімпійська» сталася зухвала подія: невідомий чоловік умисно підпалив електромобіль, що належав 67-річному лікарю. Зловмисника затримали неподалік місця злочину, йому вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, причетним до підпалу виявився 36-річний мешканець Кіровоградської області. Чоловік приїхав до столиці з каністрою бензину, облив електрокар лікаря легкозаймистою речовиною та підпалив. Після скоєного він намагався втекти, але був затриманий небайдужими громадянами.

Палія було затримано в порядку ст. 208 КПК України, у нього вилучено запальничку та каністру з бензином. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Палія затримано, у нього вилучено запальничку та каністру з бензином фото: Національна поліція України/Facebook

У палія вилучено запальничку та каністру з бензином. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину фото: Національна поліція України/Facebook

Крім того, під час втечі зловмисник застосував силу та погрожував одному зі свідків події.

За скоєне затриманому зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

«За даними фактами слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Києві в понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро «Олімпійська». Згодом рятувальники повідомили про загоряння легкового автомобіля у Голосіївському районі.

Раніше у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику.

Також поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.