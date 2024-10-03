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Столична влада вигадала ландшафтні рішення, аби боротися із рясними опадами (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столична влада вигадала ландшафтні рішення, аби боротися із рясними опадами (фото)
Дощові садки – це поширена практика в Європі та США
фото: пресслужба КМДА

Для створення дощових садків були обрані локації, що найбільше страждають від підтоплень

У більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Цього року працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень столиці облаштували дев'ять таких садків. 

Столична влада вигадала ландшафтні рішення, аби боротися із рясними опадами (фото) фото 1

«Дощові садки – це поширена практика в Європі та США. Відтепер вони є майже в кожному районі столиці. Виглядають такі садки як заглиблені клумби з вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами. Зазвичай, коли дощова вода потрапляє на асфальт або бетон, вона стікає в каналізацію, що при сильних зливах може спричиняти підтоплення. Дощові садки, завдяки спеціальній структурі, з дренажних шарів і рослинності сповільнюють рух води, знижують навантаження на систему водовідведення, а, отже, і зменшують ризик підтоплень», – зазначив Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, дощові садки також сприяють біорізноманіттю та є важливим інструментом адаптації до кліматичних змін. 

Столична влада вигадала ландшафтні рішення, аби боротися із рясними опадами (фото) фото 2

«Дощові садки стають важливою частиною глобальних зусиль із подолання наслідків кліматичних змін і покращення якості міського середовища. Окрім запобігання підтопленням, вони також створюють додатковий природний простір, сприятливий, зокрема, для запилювачів. Усе це позитивно впливає на екосистему Києва. Тому цей проєкт ми будемо масштабувати», – сказав  Возний.

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Юрій Бахмат додав, що всі дощові садки у столиці облаштовані власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів. Для створення дощових садків обрали локації, що найбільше страждають від підтоплень.

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Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації.Місце заїзду на прилеглу територію чомусь обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці. У велоспільноті наголосили, що таке рішення загрожувало небезпекою велосипедистам, адже для проїзду залишалось менше ніж один метр велодоріжки.

Теги: Володимир Прокопів Київзеленбуд влада Київ дощ благоустрій

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