У Києві розквітли перші тюльпани: перелік адрес для весняної фотопрогулянки
Восени минулого року в Києві було висаджено понад 380 тисяч цибулин тюльпанів
У столиці починають квітнути тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.
«Уже п'ятий рік поспіль за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Київ отримує в подарунок неймовірні нідерландські тюльпани. Особливо зараз, в умовах війни, підтримка з боку іноземних партнерів, зокрема у сфері озеленення, є для нас надзвичайно цінною. Ці квіти не просто прикрашають столицю навесні – вони вже стали символом нашої дружби між країнами. Ми вдячні Нідерландам за підтримку і сподіваємося на продовження цієї чудової традиції», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та зміни клімату КМДА Олександр Возний.
За інформацією КО «Київзеленбуд», тюльпани висадили на наступних локаціях:
Голосіївський район:
- сквер Миру;
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер на вул. Івана Федорова;
- Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
- Голосіївська площа;
- вул. Василя Касіяна.
Дарницький район:
- просп. Миколи Бажана;
- сквер імені Олександра Кошиця;
- Парк Партизанської слави.
Деснянський район:
- парк «Кіото»;
- парк «Фестивальний»;
- просп. Романа Шухевича;
- сквер імені В’ячеслава Веремія;
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- Деснянський парк;
- парк «Молодіжний»;
- сквер на площі Анкари;
- вул. Братиславська;
- транспортна розв’язка біля ст. м. «Чернігівська».
Дніпровський район:
- бульв. Верховної Ради;
- Дарницька площа;
- парк «Перемога»;
- транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;
- сквер біля будівлі Дніпровської РДА.
Оболонський район:
- парк відпочинку «Наталка»;
- парк «Пуща-Водиця»;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на вул. Федора Максименка;
- сквер на вул. Олександра Архипенка;
- сквер на Оболонській площі;
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на вул. Прирічній;
- сквер на вул. Вишгородській;
- сквер на вул. Зої Гайдай;
- сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;
- транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;
- транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;
- бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на просп. Степана Бандери;
- вул. Міська.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- вул. Банкова;
- бульв. Миколи Міхновського;
- сквер імені Марії Заньковецької.
Подільський район:
- сквер на площі Щекавицькій;
- Куренівський парк;
- сквер № 1 на Контрактовій площі;
- сквер № 2 на Контрактовій площі;
- сквер на вул. Вишгородська;
- парк «Березовий Гай»;
- вул. Івана Виговського;
- сквер на просп. Георгія Гонгадзе;
- сквер імені Кузьми Скрябіна.
Святошинський район:
- сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;
- парк «Інтернаціональний»;
- парк «Гамбурзький»;
- парк «Совки»;
- вул. Зодчих;
- парк імені генерала Потапова;
- сквер ім. Михайла Реуцького;
- сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському;
- вул. Жмеринська;
- транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- сквер імені Максима Шаповала;
- сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.
Шевченківський район:
- Майдан Незалежності;
- поруч із Міністерством закордонних справ України;
- парк «Володимирська гірка»;
- парк імені Тараса Шевченка;
- сквер Анни Київської;
сквер на вул. Прорізній;
- парк «Веселка».
Нагадаємо, що восени минулого року в Києві працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», висадили понад 380 тисяч цибулин тюльпанів, із них 116 тисяч – безплатно передало Україні Королівство Нідерланди. Для столиці України було обрано п'ять сортів тюльпанів: тюльпан тріумф Charade, тюльпан з класу махрові Verona, тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, тюльпан тріумф Powerpoint, тюльпан тріумф Ben Van Zanten.
У «Київзеленбуді» також закликають містян не забувати під час відпочинку в зелених зонах про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Також у столиці триває період цвітіння сакур і магнолій. Найперші розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах.
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