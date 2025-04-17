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У Києві розквітли перші тюльпани: перелік адрес для весняної фотопрогулянки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві розквітли перші тюльпани: перелік адрес для весняної фотопрогулянки
Королівство Нідерланди безплатно передало Україні 116 тис. цибулин тюльпанів
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

Восени минулого року в Києві було висаджено понад 380 тисяч цибулин тюльпанів

У столиці починають квітнути тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва

Жовті тюльпани на Майдані Незалежності
Жовті тюльпани на Майдані Незалежності
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

«Уже п'ятий рік поспіль за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Київ отримує в подарунок неймовірні нідерландські тюльпани. Особливо зараз, в умовах війни, підтримка з боку іноземних партнерів, зокрема у сфері озеленення, є для нас надзвичайно цінною. Ці квіти не просто прикрашають столицю навесні – вони вже стали символом нашої дружби між країнами. Ми вдячні Нідерландам за підтримку і сподіваємося на продовження цієї чудової традиції», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Тюльпани у компанії з блакитними мускарі мають неймовірний вигляд
Тюльпани у компанії з блакитними мускарі мають неймовірний вигляд
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА
Червоне поле тюльпанів
Червоне поле тюльпанів
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

За інформацією КО «Київзеленбуд», тюльпани висадили на наступних локаціях:

Голосіївський район:

  • сквер Миру;
  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
  • Голосіївська площа;
  • вул. Василя Касіяна.

Дарницький район:

  • просп. Миколи Бажана; 
  • сквер імені Олександра Кошиця;
  • Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

  • парк «Кіото»;
  • парк «Фестивальний»;
  • просп. Романа Шухевича; 
  • сквер імені В’ячеслава Веремія; 
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • Деснянський парк;
  • парк «Молодіжний»;
  • сквер на площі Анкари;
  • вул. Братиславська;
  • транспортна розв’язка біля ст. м. «Чернігівська».

Дніпровський район:

  • бульв. Верховної Ради;
  • Дарницька площа;
  • парк «Перемога»;
  • транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;
  • сквер біля будівлі Дніпровської РДА.

Оболонський район:

  • парк відпочинку «Наталка»;
  • парк «Пуща-Водиця»;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на вул. Федора Максименка;
  • сквер на вул. Олександра Архипенка;
  • сквер на Оболонській площі;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на вул. Прирічній;
  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на вул. Зої Гайдай;
  • сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;
  • транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;
  • транспортна розв’язка на  вул. Ярослава Івашкевича;
  • бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • вул. Міська.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • вул. Банкова;
  • бульв. Миколи Міхновського;
  • сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

  • сквер на площі Щекавицькій;
  • Куренівський парк;
  • сквер № 1 на Контрактовій площі;
  • сквер № 2 на Контрактовій площі;
  • сквер на вул. Вишгородська;
  • парк «Березовий Гай»;
  • вул. Івана Виговського;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе;
  • сквер імені Кузьми Скрябіна.

Святошинський район:

  • сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • парк  «Гамбурзький»;
  • парк «Совки»;
  • вул. Зодчих;
  • парк імені генерала Потапова;
  • сквер ім. Михайла Реуцького;
  • сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському; 
  • вул. Жмеринська;
  • транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • сквер імені Максима Шаповала;
  • сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності;
  • поруч із Міністерством закордонних справ України;
  • парк «Володимирська гірка»;
  • парк імені Тараса Шевченка;
  • сквер Анни Київської;
    сквер на вул. Прорізній;
  • парк «Веселка».

Нагадаємо, що восени минулого року в Києві працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», висадили понад 380 тисяч цибулин тюльпанів, із них 116 тисяч – безплатно передало Україні Королівство Нідерланди. Для столиці України було обрано п'ять сортів тюльпанів: тюльпан тріумф Charade, тюльпан з класу махрові Verona, тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, тюльпан тріумф Powerpoint, тюльпан тріумф Ben Van Zanten.

8 фото
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Цвітіння тюльпанів у центрі столиці
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

У «Київзеленбуді» також закликають містян не забувати під час відпочинку в зелених зонах про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Також у столиці триває період цвітіння сакур і магнолій. Найперші розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. 

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Теги: Київ квіти благоустрій

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