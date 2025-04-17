У Києві розквітли перші тюльпани: перелік адрес для весняної фотопрогулянки

Восени минулого року в Києві було висаджено понад 380 тисяч цибулин тюльпанів

У столиці починають квітнути тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Жовті тюльпани на Майдані Незалежності фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

«Уже п'ятий рік поспіль за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Київ отримує в подарунок неймовірні нідерландські тюльпани. Особливо зараз, в умовах війни, підтримка з боку іноземних партнерів, зокрема у сфері озеленення, є для нас надзвичайно цінною. Ці квіти не просто прикрашають столицю навесні – вони вже стали символом нашої дружби між країнами. Ми вдячні Нідерландам за підтримку і сподіваємося на продовження цієї чудової традиції», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Тюльпани у компанії з блакитними мускарі мають неймовірний вигляд фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

Червоне поле тюльпанів фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

За інформацією КО «Київзеленбуд», тюльпани висадили на наступних локаціях:

Голосіївський район:

сквер Миру;

сквер Героїв Маріуполя;

сквер на вул. Івана Федорова;

Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;

Голосіївська площа;

вул. Василя Касіяна.

Дарницький район:

просп. Миколи Бажана;

сквер імені Олександра Кошиця;

Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

парк «Кіото»;

парк «Фестивальний»;

просп. Романа Шухевича;

сквер імені В’ячеслава Веремія;

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

Деснянський парк;

парк «Молодіжний»;

сквер на площі Анкари;

вул. Братиславська;

транспортна розв’язка біля ст. м. «Чернігівська».

Дніпровський район:

бульв. Верховної Ради;

Дарницька площа;

парк «Перемога»;

транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;

сквер біля будівлі Дніпровської РДА.

Оболонський район:

парк відпочинку «Наталка»;

парк «Пуща-Водиця»;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на вул. Федора Максименка;

сквер на вул. Олександра Архипенка;

сквер на Оболонській площі;

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;

сквер на вул. Левка Лук’яненка;

сквер на вул. Прирічній;

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на вул. Зої Гайдай;

сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;

транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;

транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;

бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;

сквер на просп. Степана Бандери;

вул. Міська.

Печерський район:

Наводницький парк;

вул. Банкова;

бульв. Миколи Міхновського;

сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

сквер на площі Щекавицькій;

Куренівський парк;

сквер № 1 на Контрактовій площі;

сквер № 2 на Контрактовій площі;

сквер на вул. Вишгородська;

парк «Березовий Гай»;

вул. Івана Виговського;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе;

сквер імені Кузьми Скрябіна.

Святошинський район:

сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;

парк «Інтернаціональний»;

парк «Гамбурзький»;

парк «Совки»;

вул. Зодчих;

парк імені генерала Потапова;

сквер ім. Михайла Реуцького;

сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському;

вул. Жмеринська;

транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

сквер імені Максима Шаповала;

сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.

Шевченківський район:

Майдан Незалежності;

поруч із Міністерством закордонних справ України;

парк «Володимирська гірка»;

парк імені Тараса Шевченка;

сквер Анни Київської;

сквер на вул. Прорізній;

сквер на вул. Прорізній; парк «Веселка».

Нагадаємо, що восени минулого року в Києві працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», висадили понад 380 тисяч цибулин тюльпанів, із них 116 тисяч – безплатно передало Україні Королівство Нідерланди. Для столиці України було обрано п'ять сортів тюльпанів: тюльпан тріумф Charade, тюльпан з класу махрові Verona, тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, тюльпан тріумф Powerpoint, тюльпан тріумф Ben Van Zanten.

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Цвітіння тюльпанів у центрі столиці фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

У «Київзеленбуді» також закликають містян не забувати під час відпочинку в зелених зонах про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Також у столиці триває період цвітіння сакур і магнолій. Найперші розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах.