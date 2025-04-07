Атака РФ на Київ 6 квітня: розбір завалів триває (фото, відео)

Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків обстрілу, який стався 6 квітня

Рятувальники розбирають та проливають завали в Оболонському районі

В Оболонському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали», – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який стався 6 квітня.

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фото: ДСНС

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, що на світанку 6 квітня російські війська запустили по столиці ракети. Внаслідок чого у двох районах Києва виникли пожежі.

Також повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані.