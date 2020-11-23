У ДТП під Києвом постраждали семеро людей (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП

22 листопада близько 17 години на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan.

Про це повідомляє Вишгородський відділ поліції.

На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група поліції, медики.

Попередньо встановлено, що киянка, керуючи автомобілем Nissan, під час маневру повороту не надала перевагу в русі легковику Mercedes. Внаслідок аварії водії та пасажири обох автівок отримали травми.

В результаті ДТП постраждали семеро людей, серед них неповнолітній. Рятувальники на місці події деблокували 5 постраждалих з автівок.

Чотирьох постраждалих медики госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, 22 листопада на перехресті вулиці Газопровідної та Великої Кільцевої дороги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lada, Kia та Toyota.