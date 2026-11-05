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На Київщині сталося займання на території складу через російську атаку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Київщині сталося займання на території складу через російську атаку
Пожежа у Бучанському районі
фото: соціальні мережі

Пожежа виникла у Бучанському районі 

Вночі 5 листопада російські терористи вдарили по Київщині. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

За інформацією Ткаченка, через російську атаку виникла пожежа на території складу у Бучанському районі.

«У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», – написав Ткаченко.

Як відомо, зранку 4 листопада унаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників на столицю у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі. 

У Святошинському районі уламки збитого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку, через що сталося загоряння покрівлі.

Водночас у Голосіївському районі падіння уламків зафіксували на відкритій території. На місці також виникла пожежа.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 38 та 57 років, яких госпіталізували з осколковими пораненнями.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, медики оцінюють стан обох постраждалих як середньої тяжкості. На території атакованого підприємства також виникла пожежа.

Теги: Київщина Тимур Ткаченко пожежа

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