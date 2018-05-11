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    У дворі будинку в Києві згорів BMW

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    Пожежа сталася близько четвертої години ранку

    Сьогодні, 11 травня, о 04:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у дворі 5-поверховому житловому будинку на вул. Панельній, 2, що у Дніпровському районі столиці, сталося загорання в автомобілі.

    «До місця виклику негайно було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося в салоні автомобіля BMW-120AI. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі», - інформує прес-служба столичного ГУ ДСНС.

    О 04:54 вогнеборці ліквідували пожежу.

    Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття, колеса та моторний відсік автомобіля.

    Причина виникнення займання наразі з’ясовується.

    На щастя ніхто не постраждав.

     

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