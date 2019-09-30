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    У Фастові киянина вбили ударом ножем у серце

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    Літній чоловік наніс удар кухонним ножем в груди опоненту - У Фастові киянина вбили ударом ножем у серце
    Літній чоловік наніс удар кухонним ножем в груди опоненту

    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка

    Правоохоронці Фастівського району затримали чоловіка, який ґрунтовно підозрюється в умисному вбивстві.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої про смерть чоловіка від ножового поранення.

    «Слідчо-оперативна група поліції, яка виїхала на місце події встановила, що житель столиці приїхав у гості до свого приятеля у Фастів. У нього вдома, разом із його вітчимом, усі троє розпивали спиртні напої. Раптово між вітчимом товариша та киянином виник конфлікт, тоді літній чоловік наніс удар кухонним ножем в груди опоненту», - йдеться в повідомленні поліції.

    Приятель потерпілого викликав «швидку», однак лікарі констатували смерть. 26-річному жителю Києва удар припав у серце, і від отриманої травми він загинув на місці події.

    Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Ніж вилучено як речовий доказ. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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