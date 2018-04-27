У годину пік у київському метро сталося задимлення

За попередньою інформацією, причиною задимлення стала поломка потягу біля станції «Вокзальна»

Сьогодні, 27 квітня, вранці на Святошинсько-Броварській лінії київського метро сталося задимлення. Про це повідомляють користувачі в соцмережі Facebook. Інцидент стався близько 8-ї години ранку. Зокрема, на станції «Політехнічний інститут» спрацювала пожежна сигналізація. На станції спостерігалося задимлення і сильний запах гару.



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Фото: Irina Lysogor, Facebook Потяги рухалися із затримкою через надзвичайну ситуацію

За попередньою інформацією, причиною задимлення стала поломка потягу біля станції «Вокзальна»

Сьогодні, 27 квітня, вранці на Святошинсько-Броварській лінії київського метро сталося задимлення. Про це повідомляють користувачі в соцмережі Facebook.

Інцидент стався близько 8-ї години ранку.

Зокрема, на станції «Політехнічний інститут» спрацювала пожежна сигналізація. На станції спостерігалося задимлення і сильний запах гару.

Інші кияни повідомляють про сильне задимлення на станції метро «Шулявська». Рух поїздів було зупинено. Люди скаржаться, що в метро не оголошують на вході, що на станції задимлення.

Потяги на цій лінії метро рухалися із затримкою та зупинками на перегонах між станціями.

Як пише «Обозреватель», за попередньою інформацією, причиною задимлення стала поломка потягу біля станції «Вокзальна».

Офіційної інформації від КП «Київський метрополітен» поки що не було.