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    Пожежа в гуртожитку Педагогічного університету: евакуйовано всіх мешканців

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    <p><span lang="uk-UA">Причину пожежі встановлюватиме слідство <br /></span></p> - Пожежа в гуртожитку Педагогічного університету: евакуйовано всіх мешканців

    Причину пожежі встановлюватиме слідство

    Фото: ГУ ДСНС у Києві

    Із задимленого приміщення на вулиці Космічній рятувальники вивели 50 осіб

    В неділю, 21 лютого, рятувальникам довелося гасити пожежу, що виникла у гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова на вулиці Космічній у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

    О 03:27 до оперативно-координаційного центру київського управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Космічній, 8-Б, що у Дніпровському районі.

    По прибутті пожежників було встановлено, що загоряння виникло в головній електрощитовій, розміром 2х3 м.

    О 04:16 пожежу було локалізовано та о 04:34 ліквідовано.

    В ході ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, адже горіння супроводжувалось значним задимленням. Згодом, після випуску диму, мешканці змогли повернутись до будівлі.

    На місці події залучалось 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

    Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося раніше, у ніч на 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку №5, рятувальникам довелося евакуювати 16 немовлят.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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