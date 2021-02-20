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    В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят

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    Загиблих та постраждалих немає - В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят
    Загиблих та постраждалих немає
    Фото: ДСНС

    Причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику

    В ніч на 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку №5, що по вулиці Маршала Говорова, 28

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

    Рятувальникам повідомлення про пожежу надійшло о 03:02. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Пожежу ліквідували вже через пів години.

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    В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят
    В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят
    В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят
    В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят
    Фото: ДСНС

    З приміщення адміністрація закладу, ще до приїзду бригади ДСНС, евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.

    Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику.

    Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сталась пожежа в житловому будинку у смт Глеваха Васильківського району. На місце виклику було направлено чергові караули 47 Державної пожежно-рятувальної частини смт Глеваха та 29 ДПРЧ м. Васильків.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 лютого, вранці сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загоряння надійшла до рятувальної служби о 09:43.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса майно
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