В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят

Загиблих та постраждалих немає

Причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику

В ніч на 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку №5, що по вулиці Маршала Говорова, 28

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

Рятувальникам повідомлення про пожежу надійшло о 03:02. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Пожежу ліквідували вже через пів години.

З приміщення адміністрація закладу, ще до приїзду бригади ДСНС, евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.

Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сталась пожежа в житловому будинку у смт Глеваха Васильківського району. На місце виклику було направлено чергові караули 47 Державної пожежно-рятувальної частини смт Глеваха та 29 ДПРЧ м. Васильків.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 лютого, вранці сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загоряння надійшла до рятувальної служби о 09:43.