Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами
Заявлений режим економії наразі стосується передусім необоронних бюджетних витрат
Фото: Скриншот з відео

За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат. Про це Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії. Усі ці кошти планують спрямувати на потреби оборони.

«При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсій і зарплат проблем не буде», – наголосив Корецький.

Прем’єр також зазначив, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд виходитиме з принципу максимальної економії та ефективного використання кожної бюджетної гривні.

Окремо Корецький анонсував детальний аудит потреб Міністерства оборони. За його словами, протягом місяця уряд має проаналізувати проблеми відомства, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів.

Водночас уряд працює над залученням додаткових міжнародних коштів для покриття нових потреб Сил оборони. Корецький наголосив, що війна стає дорожчою, тому держава має реагувати на ці виклики. Таким чином, заявлений режим економії наразі стосується передусім необоронних бюджетних витрат, тоді як уряд обіцяє зберегти фінансування пенсій та зарплат.

Варто нагадати, що Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15460 та №15112д, які передбачають скасування пільги на ввезення міжнародних поштових відправлень вартістю до €150. Відтак посилки в межах цього ліміту й надалі можна отримувати без сплати ввізного мита.

 

Читайте також:

Теги: Кабмін економіка Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Сухомлин: Держава дала 40 млрд грн на виконання регіональних планів стійкості. Цього має вистачити, щоб завершити роботи на 90%
«У нас вже є підстанції, які витримали пряме влучання ракет». Прощальне інтерв'ю голови Агентства відновлення Інтерв’ю
3 серпня, 10:00
Корецький: Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи
Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ
19 серпня, 22:54
Кирило Фесик очолював Оболонську РДА понад шість років
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
20 серпня, 13:23
Нинішня атака на Київщину спричинила пожежі одразу на кількох локаціях у Бучанському районі
Прем’єр вимагає покарання винних після вибухів на Київщині
28 серпня, 23:23
Зерновий експорт живить залізничні перевезення та доходи десятків компаній, додає Джаши
Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються
3 серпня, 14:15
Сергій Сухомлин: Держава дала 40 млрд грн на виконання регіональних планів стійкості
Сухомлин пояснив, чому йде з посади керівника Агентства відновлення
4 серпня, 14:06
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
8 серпня, 20:50
Корецький назвав нові зарплати вчителів після вересневого підвищення
Вчителям вдруге за рік підвищать зарплати: скільки отримуватимуть педагоги
18 серпня, 21:48
Після завершення військового контракту іноземці матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус
Прем’єр повідомив гарні новини для іноземців, які воюють за Україну
28 серпня, 16:30

Події в Україні

«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами
Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами
У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»
Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
97K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
78K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
58K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:18
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23
Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua