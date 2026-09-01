Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами

За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат. Про це Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії. Усі ці кошти планують спрямувати на потреби оборони.

«При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсій і зарплат проблем не буде», – наголосив Корецький.

Прем’єр також зазначив, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд виходитиме з принципу максимальної економії та ефективного використання кожної бюджетної гривні.

Окремо Корецький анонсував детальний аудит потреб Міністерства оборони. За його словами, протягом місяця уряд має проаналізувати проблеми відомства, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів.

Водночас уряд працює над залученням додаткових міжнародних коштів для покриття нових потреб Сил оборони. Корецький наголосив, що війна стає дорожчою, тому держава має реагувати на ці виклики. Таким чином, заявлений режим економії наразі стосується передусім необоронних бюджетних витрат, тоді як уряд обіцяє зберегти фінансування пенсій та зарплат.

Варто нагадати, що Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15460 та №15112д, які передбачають скасування пільги на ввезення міжнародних поштових відправлень вартістю до €150. Відтак посилки в межах цього ліміту й надалі можна отримувати без сплати ввізного мита.