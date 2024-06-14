У Києві 15-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Поліція з’ясовує обставини

За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції

У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 14 червня.

Сьогодні близько 18:00 до київської поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка. За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя.

На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.

😭 Пʼятнадцятирічний киянин вчинив самогубство.



Хлопець упав із багатоповерхівки.



Обережно — чутливий контент! pic.twitter.com/JPEPUB2YUC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

Як повідомляє Telegram-канал Київ-інфо, трагедія сталася у житловому комплексі «Паркові озера» у Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, у Києві чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах 11 червня.

Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту. На місце події вже прибула поліція та медична допомога.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції. Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.

Також у Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку.