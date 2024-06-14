Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 15-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Поліція з’ясовує обставини

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві 15-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Поліція з’ясовує обставини
За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя
скриншот відео з соцмереж

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції

У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 14 червня.

Сьогодні близько 18:00 до київської поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка. За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя.

На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.

Як повідомляє Telegram-канал Київ-інфо, трагедія сталася у житловому комплексі «Паркові озера» у Дніпровському районі Києва. 

Нагадаємо, у Києві чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах 11 червня. 

Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту. На місце події вже прибула поліція та медична допомога.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.  Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.  

Також у Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку.

Теги: Київ розслідування самогубство поліція медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
21 травня, 17:41
Висміювання гумористами військовослужбовців під час війни обурило українців
Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ
29 травня, 10:45
Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії, – Укренерго
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
4 червня, 14:53
Арешт накладений не лише квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним
Суд наклав арешт на елітну нерухомість Романа Гринкевича у Празі
5 червня, 08:29
Під час руху маршрутом зламався трамвай №14
У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах (оновлено)
1 червня, 17:43
У Києві 4 червня були запроваджені екстрені відключення світла
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
4 червня, 17:05
НАБУ: Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн
Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи
4 червня, 23:38
Група осіб вчинила підпал мікроавтобуса Volkswagen військових у Дніпрі
Росія вербує українських підлітків, аби ті палили автівки військових
Сьогодні, 16:27
Злива у Києві
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
12 червня, 21:44

Новини

У Києві 15-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Поліція з’ясовує обставини
У Києві 15-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Поліція з’ясовує обставини
Експосадовці «Київзеленбуду» отримали підозри за розтрату бюджетних 1,3 млн грн
Експосадовці «Київзеленбуду» отримали підозри за розтрату бюджетних 1,3 млн грн
На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців
На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців
На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ
На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
30K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
13K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
7991
На Хмельниччині лунають вибухи
7920
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року
6407
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua