У Києві затримано чоловіка, який виліз на авто поліції та вдарив правоохоронця (відео)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років

У Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

фото: Київська міська прокуратура

Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.

Слідчі оголосили 40-річному чоловіку підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. Після того, як волонтерка почала фіксувати їхні дії на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю. Про це волонтерка Наталія повідомила у соцмережах і виклала відповідне відео.

До слова, у Чернівцях стався конфлікт між цивільним чоловіком та військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі кажуть, що чоловік напав та отримав у відповідь. Водночас чоловік поскаржився поліції. Про інцидент розповіли на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП.

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