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У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах
Під час руху маршрутом зламався трамвай №14
фото ілюстративне

Трамвай №14 через поломку заблокував рух

Рух трамваїв із Подолу у напрямку Відрадного і залізничного вокзалу в Києві заблоковано. Усе через те, що під час руху маршрутом зламався трамвай №14. У результаті на вулиці Глибочицькій утворився затор. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цим маршрутом ідуть трамваї №14 та №18 від Контрактової площі. 

У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах фото 1

Раніше у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Нагадаємо, 2 квітня у столиці біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок та зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці. У Київпастрансі повідомляють, що на місце направили відповідальну службу підприємства. Також прибули карети швидкої допомоги. За попередніми даними, постраждав один із перехожих.

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Теги: пожежа метро відео затор Київ

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