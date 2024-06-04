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У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії, – Укренерго
фото: glavcom.ua

За словами гендиректора Yasno, графіки відключень у столиці не працюють

За вказівкою «Укренерго» Yasno вводить екстрені відключення світла у Києві. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Київ вийшов за ліміти. «Укренерго» дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють», – повідомив Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж вчора. Причиною цьому стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві можуть бути тривалими стабілізаційні відключення світла. Усе через великі обмеження ліміту електроенергії.

Раніше стало відомо, що уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.

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Теги: Київ відключення електроенергія столиця енергетика

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