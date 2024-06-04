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Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
У Києві 4 червня були запроваджені екстрені відключення світла
фото: glavcom.ua

4 червня, дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж вчора

Після введення екстрених відключення світла, у Києві будуть запроваджені графіки. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«UPD: повинні повертатись до графіків зараз. День. Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють», – написав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою «Укренерго» Yasno вводить екстрені відключення світла у Києві.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж вчора. Причиною цьому стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, за рішенням уряду з 1 червня 2024 року в Україні почав діяти єдиний тариф на електроенергію для населення, який становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

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Теги: енергетика Київ

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