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Росія вербує українських підлітків, аби ті палили автівки військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія вербує українських підлітків, аби ті палили автівки військових
Група осіб вчинила підпал мікроавтобуса Volkswagen військових у Дніпрі
фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Російські спецслужби пропонували неповнолітнім щедру грошову винагороду за вчинення диверсій

Представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідчі встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися російські спецслужби, які обіцяли дітям від 13 років щедру грошову винагороду за вчинення диверсій.

Так, в Одесі поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які підпалили два автомобілі, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодиків, 17 та 18 років.

Більшості затриманих підлітків оголосили підозру в диверсії, за що загрожує ув’язнення. Наразі їх за рішенням суду тримають під вартою до винесення вироку. А наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам.

Окрім того, підпали автомобілів ЗСУ було зафіксовано в Києві та Дніпрі. За цими фактами правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Нацполіція закликає батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх «про підступність ворога» та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

До слова, 15-річний хлопець з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону.

Теги: поліція діти диверсанти російські агенти автомобіль ЗСУ

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