У Києві правоохоронці виявили незаконне утримання 11 дітей (фото)



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Фото: Нацполіція

Діти перебували у так званому «дитячому садочку», який не має дозвільних документів та не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам

До Подільського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в приватному будинку на вулиці Достоєвського незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей. За вказаною адресою негайно виїхали начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, голова Подільської районної державної адміністрації Віктор Смирнов, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та соціальні служби.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події поліцейські виявили 11 малолітніх, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, при появі правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився.

Як розповів Іщенко, працівники поліції через невідкладний обшук потрапили всередину, де, окрім чоловіка, виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до малолітніх.

«Всередині ми встановили, що перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування. Малолітніх дітей було передано батькам, яких ми викликали на місце для з’ясування обставин. У подальшому працівники сектору ювенальної превенції перевірять вказані родини з метою встановити причини, які штовхають батьків залишати свої дітей в невідповідних для цього умовах», - додав правоохоронець.

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.