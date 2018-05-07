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    У Києві автоматизують систему оплати проїзду у транспорті

    Система вестиме облік пасажирів
    У Києві створять автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському транспорті.  Згідно з розпорядженням КМДА, для цього інтегрують і адаптують уже існуючі у «Київському метрополітені» та «Київпастрансі» відповідні автоматизовані системи оплати проїзду та обліку пасажирів.  Проект розпорядження щодо
    • Сьогодні, 15:49
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    Система вестиме облік пасажирів

    У Києві створять автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському транспорті. 

    Згідно з розпорядженням КМДА, для цього інтегрують і адаптують уже існуючі у «Київському метрополітені» та «Київпастрансі» відповідні автоматизовані системи оплати проїзду та обліку пасажирів. 

    Проект розпорядження щодо впровадження такої системи протягом місяця мають підготувати у КМДА, повідомляє телеканал «Київ».

    Крім того, планують створити загальний процесінговий центр з обробки даних, управління, розрахунків і формування фінансової звітності, системи продажу та поповнення електронного проїзного квитка.

    Як повідомлялося, столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

    Раніше стало відомо, що комунальне підприємство «Київпастранс» має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

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