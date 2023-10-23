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У Києві базується значна кількість найкращого особового складу ЦРУ – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві базується значна кількість найкращого особового складу ЦРУ – The Washington Post
Офіцери ЦРУ в Києві були ознайомлені з деякими з найбільш амбітних планів України щодо ударів
фото з відкритих джерел

Агентство надало Україні передові системи спостереження, навчило новобранців на об'єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для підрозділів української воєнної розвідки

Центральне Розвідувальне Управління США цілеспрямовано не бере участі в операціях українських спецслужб, проте допомагає у плануванні та розвідці. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post

«За словами чиновників, з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на те, щоб перетворити служби України, створені за радянських часів, на потужних союзників у боротьбі з Москвою», – йдеться у матеріалі.

Видання пише, що Агентство надало Україні передові системи спостереження, навчило новобранців на об'єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для підрозділів української воєнної розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабах, що були неймовірні до того, як Росія незаконно анексувала Крим. За словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві.

Також  матеріалі йдеться, що офіцери ЦРУ в Києві були ознайомлені з деякими з найбільш амбітних планів України щодо ударів. У деяких випадках, включаючи бомбардування Керченського мосту, офіційні особи США висловили занепокоєння.

Як зазначається, співпраця між ЦРУ та Україною почалася після політичних протестів 2014 року, які змусили проросійського президента України Віктора Януковича втекти з країни, а потім анексії Криму Росією та озброєння сепаратистів у східних областях Донецької та Луганської областей.
"За словами офіційних осіб, початкові етапи співпраці були попередніми, враховуючи занепокоєння з обох сторін щодо того, що українські служби все ще активно проникають у ФСБ – російське відомство, яке є головним спадкоємцем КДБ. За словами чиновників, щоб впоратися з цим ризиком для безпеки, ЦРУ співпрацювало з СБУ над створенням абсолютно нового управління, яке зосередиться на так званих операціях «активних заходів» проти Росії та буде ізольоване від інших відомств СБУ», – йдеться у повідомленні.

Навіть допомагаючи у створенні нового управління СБУ, ЦРУ розпочало набагато амбітніший проект зі службою військової розвідки України.

З 2015 року ЦРУ розпочало настільки масштабну трансформацію ГУР, що за кілька років «ми начебто перебудували його з нуля», сказав колишній співробітник американської розвідки. Один з головних архітекторів цих зусиль, який обіймав посаду начальника відділу ЦРУ в Києві, зараз керує Оперативною групою з питань України в штаб-квартирі ЦРУ.

Новий підрозділ прозаїчно назвали «П'ятим управлінням», щоб відрізнити його від чотирьох давніх підрозділів СБУ. За словами офіційних осіб, з тих пір було додано шосте управління для роботи з британським шпигунським агентством MI6.

Нагадаємо, директор ЦРУ дав невтішний прогноз майбутнього Росії.

Теги: росія ЦРУ бомбардування озброєння

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