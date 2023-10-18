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Станіслав Асєєв Журналіст і блогер, член Українського ПЕН-клубу

Можливе обличчя Третьої світової

glavcom.ua
Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин позують для фото перед переговорами
фото: Reuters

Росія, Іран, КНДР. «Вісь зла», для якої життя людини нічого не значить

Загальновідомо, що за часів Другої світової війни блок гітлерівської коаліції отримав назву «країни вісі».

Сама «вісь» була сформована спочатку через Берлін-Рим-Токіо, об'єднуючи нацистську Німеччину, фашистську Італію та імперську Японію відповідно.

Вступ цих країн у Другу світову війну мав глибоке історично-політичне коріння, що дозволило об'єднати подекуди різні ідеологічні складові.

І цього разу історія може повторитися з більш глобальними наслідками.

Вісь тиранії

Останні події в Ізраїлі та Смузі Гази чітко окреслили межі нового військово-політичного альянсу, який протистоїть колективному Заходу.

І якщо до кризи на Близькому Сході війна в Україні сприймалася світом як черговий локальний конфлікт, то після атаки «Хамас» на Ізраїль все частіше в інформаційному просторі з'являється згадка про нову «вісь зла», яка об'єднує тепер тиранії.

Назва дійсно невипадкова. Якщо подивитись на ідеологічний склад режимів, які можна віднести до цієї вісі, то може скластися враження, що більшого оксюморона годі й вигадувати.

Росія-Іран-КНДР – ось три країни сьогодення, які чітко, на рівні заяв своїх лідерів, протиставляють себе та свій духовно-політичний лад колективному Заходу, перш за все – Сполученим Штатам.

Нерідко до «вісі зла» відносять іще і Пекін, але офіційно Китай поки що займає стриману нейтральну позицію, маючи до того ж одну з найбільших економік світу, тісно зав'язану на Сполучені Штати та американський долар.

Ідейний коктейль

Але повернемось до ідейної складової. Православний «русский мир», ісламський фундаменталізм та атеїстичний комунізм Північної Кореї – саме так виглядає ідейний коктейль, що формує сучасну «вісь зла».

Не дивлячись на таке різноманіття ідеологічних систем, об'єднує їх одне: примат Традиції над життям індивіда. Для тоталітарних Росії та Північної Кореї людина – лише гвинтик державного механізму, який має обслуговувати

Систему та зникнути, якщо йде всупереч їй. В Ірані ставлення до людини приблизно таке ж саме, тільки на інших, релігійних засадах. Максима «ми хочемо померти в ім'я Аллаха більше, ніж ви хочете жити» цілком підпорядковує життя людини традиції віри та нівелює це життя, робить з нього ніщо, якщо воно суперечить цій вірі.

Легітимність терору

Чому це важливо? Наочна відповідь – події в Ізраїлі. Жорстокість бойовиків «Хамас» в очах ісламського світу не є такою де-факто, адже направлена на «невірних», чиє життя навіть не розглядається як легітимне, бо випадає з традицій ісламського світу.

Саме тому ані кількість убитих, ані розстріл єврейських немовлят, ані взяття у заручники інваліда-пенсіонерки не є для «іранської» частини вісі табу чи порушенням якоїсь межі.

Все перелічене є злом лише у Західній парадигмі, яка з кожним обстрілом Гази множить прибічників радикальної частини ісламу.

Росія – фундамент сучасного зла

Безперечно, головний бенефіціар подій в Ізраїлі саме Росія. І справа тут навіть не в об'ємах допомоги Україні з боку Сполучених Штатах, які хоч і під загрозою зриву, але поки що зберігають свої масштаби.

Головний удар подій на Близькому Сході припадає саме на ісламську діаспору у ЄС, частина представників якої негативно сприймає євреїв та Ізраїль як державу.

В деяких європейських країнах – як то Франція чи Німеччина – кількість мусульманського населення досягає декількох мільйонів. І масові демонстрації ісламського світу, що вже прокотилися Євросоюзом на тлі подій у Газі, з антисемітськими гаслами є зайвим нагадуванням серйозності проблеми в ЄС.

Додамо до цього і ще один факт: на тлі збільшення емігрантської мусульманської діаспори в Німеччині, Франції та Швеції вже давно набирають обертів крайні праві, які однаково ненавидять як емігрантів з країн Азії та Африки, так і євреїв, маючи давні антисемітські традиції у своїй політичній риториці.

Згадаємо тут лише «зірки Давида», якими минулого тижня були позначені деякі будинки євреїв в Берліні.

Цей трикутник: крайні праві-емігрантський фундаменталізм-і їхнє ставлення до євреїв – в перспективі може створити окрему від України проблему для Євросоюзу, вирішувати яку доведеться шляхом зменшення чи навіть припинення допомоги Києву, на що і йде розрахунок Москви.

Корейській фактор

На іншому ж кінці планети КНДР розпочала активне постачання зброї до РФ, очікуючи натомість – за інформацією зі Сполучених Штатів – на російські ракети класу «земля-повітря» та військові технології.

Паралельно підсилюється напруга на самому Корейському півострові, розпалювання війни на якому здатне суттєво послабити присутність США як в Європі, так і на Близькому Сході, що напряму відобразиться на підтримці України.

Одна з найзакритіших країн світу з переважно атеїстичним населенням та мережею концтаборів, КНДР все більше інтегрується у російську геополітичну повістку про «війну з НАТО» та Заходом, чия ціннісна парадигма абсолютно чужа як атеїстичній Кореї, так і фундаменталістському Ірану.

Домовитися не вийде

Як можна побачити, «вісь зла» формується за принципом диктатури та тиранії, маючи всередині себе абсолютно різні ідеологічні бази.

Саме тому в назві нового альянсу використовують слово «зло», яке є простим та зрозумілим майже кожною мовою світу, в незалежності від конкретних сенсів, які вже детермінуються культурною практикою.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран ХАМАС росія Китай Північна Корея

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Станіслав Асєєв

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