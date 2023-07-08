Директор ЦРУ дав невтішний прогноз майбутнього Росії

Бернс заявив, що російсько-українська війна вже обернулася для Росії стратегічним провалом

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прогнозує для Росії майбутнє економічної колонії Китаю. Про це він сказав у ході виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі у британському Оксфордширі 1 липня, передає The Washington Post.

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Бернс заявив, що російсько-українська війна, розв'язана диктатором РФ Володимиром Путіним, вже обернулася для Росії стратегічним провалом – оголилися її військові слабкості, економіка постраждала на довгі роки.

«Її майбутнє в якості молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим», – заявив директор ЦРУ.

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Він зазначив, що агресія Росії є серйозним випробуванням, але Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.

Коментуючи спробу ватажка терористичної організації «Вагнера» Євгена Пригожина «піти на Москву» і його різкі звинувачення Кремля в брехливому обґрунтуванні повномасштабного вторгнення, Бернс припустив, що вплив цих слів і цих дій позначатиметься на РФ ще якийсь час, як «яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство та його власний режим».

Як раніше повідомлялося, на початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час цього візиту українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року. Як зазначається, Бернс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в захисті від російської агресії.