  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві без води залишаться п’ять вулиць

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водопостачання буде тимчасово відсутнім з 8:30 до 20:00 9 лютого - У Києві без води залишаться п’ять вулиць
    Водопостачання буде тимчасово відсутнім з 8:30 до 20:00 9 лютого
    фото: promin.cv.ua

    Причиною відключень стане проведення планових робіт

    Сьогодні у Києві, 9 лютого, очікуються відключення води за низкою адрес через планові ремонтні роботи. Про це повідомляєпресслужба «Київводоканалу».

    Відомо, що причиною відключень стане проведення планових робіт. Водопостачання буде тимчасово відсутнім з 8:30 до 20:00 9 лютого за наступними адресами:

    • ул. Донська, 19, 21, 21А, 21Б;
    • пр-т. Валерія Лобановського, 78;
    • вул. Петра Радченка, 16-34, 27-59;
    • вул. Червона, 2-26;
    • вул. Рибна, 1.

    Також сьогодні, 9 лютого у Києві та області очікується масове відключення світла. Як раніше повідомлялося на розі вулиць Північно-Сирецкої та Білицької утворився провал асфальту через пошкодження водопроводу.

    Читайте також:

    Теги: тарифи Київводоканал КМДА водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві без води залишаться п’ять вулиць