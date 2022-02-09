У Києві без води залишаться п’ять вулиць
Водопостачання буде тимчасово відсутнім з 8:30 до 20:00 9 лютого
фото: promin.cv.ua
Причиною відключень стане проведення планових робіт
Сьогодні у Києві, 9 лютого, очікуються відключення води за низкою адрес через планові ремонтні роботи. Про це повідомляєпресслужба «Київводоканалу».
Відомо, що причиною відключень стане проведення планових робіт. Водопостачання буде тимчасово відсутнім з 8:30 до 20:00 9 лютого за наступними адресами:
- ул. Донська, 19, 21, 21А, 21Б;
- пр-т. Валерія Лобановського, 78;
- вул. Петра Радченка, 16-34, 27-59;
- вул. Червона, 2-26;
- вул. Рибна, 1.
Також сьогодні, 9 лютого у Києві та області очікується масове відключення світла. Як раніше повідомлялося на розі вулиць Північно-Сирецкої та Білицької утворився провал асфальту через пошкодження водопроводу.