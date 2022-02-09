У Києві з’явиться нова система оповіщення, аналогів якої немає в Україні

Також зараз оновлюються інструкції для різних груп та категорій щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації

За аналоги були взяті системи, що працюють у містах Польщі, у Нідерландах, Німеччині, Сполучених Штатах Америки

У Києві повністю оновлять систему оповіщення містян у випадку надзвичайної ситуації. На це з міського бюджету виділено 11 млн грн. Таким чином, Київ перейде від аналогової моделі оповіщення до цифрової, що більш релевантно з погляду вимог часу і технологій. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Минулого року міські спеціалісти розробили концепт та відповідний проект нової системи. Запроектовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. За аналоги були взяті системи, що працюють у містах Польщі, у Нідерландах, Німеччині, Сполучених Штатах Америки.

«В умовах ризику подальшої зовнішньої агресії та небезпеки зовнішнього конфлікту ми змушені діяти рішуче для захисту Києва та його мешканців. У першу чергу, мова йде про те, щоб усі ланки цивільного захисту міста працювали швидко і дієво. Система оповіщення – гарантія чіткої координації дій у випадку надзвичайної події з урахуванням масштабу та причини. На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років. Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози», – зазначає Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що також зараз оновлюються інструкції для різних груп та категорій щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації та інструкції для населення: на які канали комунікації звертати увагу і які дії вчиняти після сигналу тривоги. Також будуть оновлені інструкції для різних типів закладів та установ, враховуючи специфіку – медичні заклади, школи та дитячі садки, заклади соціального захисту тощо.

Як було повідомлено раніше, за останні сім років міські рятувальні служби перевірити понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому було 1,5 тисячі придатних укриттів, то зараз – 4,5 тисячі.

Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання (355 підземних паркінгів, 256 підземних переходів та 47 заглиблених станцій Київського метрополітену, а також 3741 підвал та напівпідвал). Їх розташування можна побачити на карті на сайті КМДА.

Нагадаємо, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.