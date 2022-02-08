Президент призначив Кулебу головою Київської ОДА (фото)

Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 48/2022 про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

Довідка. Олексій Кулеба народився 1983 року в місті Києві. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо». Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

Як раніше повідомляв «Главком», у разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.