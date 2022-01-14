Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)

Через провалля на дорозі змінено рух тролейбусів

Провал асфальту на розі вулиць Північно-Сирецкої та Білицької утворився через пошкодження водопроводу. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Аварія трапилася 14 січня о 10:15.

«При обстеженні провалу (10 м х 7 м гл. 1,5 м) виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм, виток локалізовано, всі абоненти з водою», - йдеться в повідомленні водоканалу.

Місце аварії огороджено комунальниками. Наразі виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники розбирають асфальт, який провалився.

Раніше «Київпастранс» повідомив, що через провал на Сирці змінено рух тролейбусів №5. Рух організовано до проспекту Свободи.