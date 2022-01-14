  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На дорозі утворився провал 10 м х 7 м глибиною 1,5 м - Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)
    На дорозі утворився провал 10 м х 7 м глибиною 1,5 м
    фото: Дар'я Цисарук/«Сьогодні»

    Через провалля на дорозі змінено рух тролейбусів

    Провал асфальту на розі вулиць Північно-Сирецкої та Білицької утворився через пошкодження водопроводу. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Аварія трапилася 14 січня о 10:15.

    «При обстеженні провалу (10 м х 7 м гл. 1,5 м) виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм, виток локалізовано, всі абоненти з водою», - йдеться в повідомленні водоканалу.

    Місце аварії огороджено комунальниками. Наразі виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники розбирають асфальт, який провалився.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)
    Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)
    Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)
    фото: Дар'я Цисарук/«Сьогодні»

    Раніше «Київпастранс» повідомив, що через провал на Сирці змінено рух тролейбусів №5. Рух організовано до проспекту Свободи.

    Читайте також: У Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?
    Теги: Київ громадський транспорт дороги Київводоканал аварія Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аварія на водопроводі: на дорозі утворився величезний провал (фото)