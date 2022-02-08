Депутати Київради взяли участь у навчаннях тероборони (фото)

Участь у навчаннях одночасно взяли дев’ять батальйонів

Депутати Київської міської ради взяли участь у навчаннях Територіальної оборони міста Києва. Навчання проходили на території навчального центру, який було визначено для тренувань 112 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, повідомляє пресслужба Київради.

На десятьох навчальних майданчиках учасники вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями.

Як зазначив депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Юрій Федоренко, загострення воєнно-політичної ситуації як ніколи актуалізувало тему територіальної оборони в Україні.

Також взяли участь у навчаннях працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА

«Разом з киянами, серед яких люди різного віку, чоловіки та жінки, з попереднім військовим досвідом та без, взяв участь у черговому вишколі Територіальної оборони Києва. Під час занять вчилися та вдосконалювали вміння володіти зброєю, відпрацьовували елементи індивідуальної та групової тактичної підготовки. Приємно бачити, що вишкіл зібрав стількох учасників. Це показує наскільки наша громада є свідомою та готовою в разі виникнення військової загрози стати на захист себе, своїх рідних та свого краю. Впевнений, що такі заходи організовуватимуться частіше із залученням ще більшої кількості фахівців», – розповів Юрій Федоренко.

Участь у навчаннях одночасно взяли дев’ять батальйонів. Крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. Також окрім депутатів Київської міської ради взяли участь у навчаннях працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Як раніше повідомлялося, експолонений «ДНР» письменник та журналіст Станіслав Асєєв вирішив вступити до лав тероборони Києва. Також повідомлялося, що брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.

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