У Києві через спалах скарлатини оголошено карантин у деяких школах

Як правило, при скарлатині госпіталізація необов'язкова і хворий може перебувати вдома

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом: серед перших ознак – висип, підвищена температура, сильний біль у горлі, особливо при ковтанні

У Києві зафіксовано спалах скарлатини, тож деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин. Про це повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чимало школярів вимушені навчатися вдома, адже у столиці виявлено випадки скарлатини. Найчастіше це захворювання вражає дітей. Наразі МОЗ офіційно не прокоментував спалахи гострої інфекційної хвороби в Києві.

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання, що викликається гемолітичним стрептококом групи А. Найчастіше на скарлатину хворіють діти, але ця небезпечна недуга також вражає і дорослих. Проте рання діагностика скарлатини допоможе уникнути розвитку ускладнень.

Симптоми скарлатини

Скарлатина має інкубаційний період 1-12 днів, утім, хвороба може розвинутися швидше – від двох до семи днів. Скарлатина розпочинається раптово, спершу з’являється ангіна. На язику з’являється біле нашарування, яке зникає за два-три дні, потім він стає яскраво-малинового кольору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тож для цього захворювання характерний гострий початок хвороби, який проявляється в яскраво вираженій інтоксикації організму, підвищенні температури, сильному болі в горлі, особливо при ковтанні. До другорядних ознак відносять: головний біль, загальну слабкість, блювоту, сухість шкіри.

Та все ж головним симптомом скарлатини є висип. Його поява може з'явитися не одразу, а на другий чи третій день захворювання. Висип концентрується на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, шиї, бічній поверхні тулуба і животі. Переважно висип з’являється на нижній частині живота, у паховій зоні, на сідницях, внутрішніх поверхнях кінцівок.

Як передається скарлатина

Хвороба передається в більшості випадку повітря крапельним шляхом, як і більшість вірусів. Однак не рідкими є випадки, коли скарлатина передавалася контактно-побутовим шляхом, через іграшки або їжу.

Як лікують скарлатину

Як правило, при скарлатині госпіталізація необов'язкова і хворий може перебувати вдома. Він повинен дотримуватися постільного режиму і всіх рекомендацій лікаря. Пацієнту в обов'язковому порядку призначають антибіотики. Якщо хвороба протікає важко, з ускладненнями, то за епідемічними показаннями рекомендується госпіталізація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед ускладнень скарлатини – хвороби нирок, гломерулонефрит, проблеми з серцем та суглобами.

Для того, щоб полегшити стан хворого, лікарі рекомендують полоскати ротову порожнину і використовувати препарати, які знімають свербіж у місцях висипання.

Як вберегти себе й дитину від скарлатини

Щеплення від скарлатини немає, але після того, як людина перехворіє – виробляється імунітет. Специфічної профілактики скарлатини також немає, але через те, що це інфекційне захворювання, медики рекомендують якомога частіше провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі, уникати контактів з хворими людьми та мити руки після вулиці та перед їдою.

Тим часом гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України.