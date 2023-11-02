Чи потрібно цьогоріч щеплюватися від Covid-19? Лікар-інфекціоніст дав відповідь

Додаткову бустерну дозу від Covid-19 потрібно робити людям за шістдесят або тим, які мають серйозні супутні захворювання

«Якщо ви у групі ризику, і минуло вже пів року з моменту останнього щеплення, то слід щепитися»

Українцям, які перебувають у групі ризику, ті, хто ні разу не щеплювалися та не проходили первинну вакцинацію потрібно зробити її найближчим часом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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«Первинна вакцинація – це, якщо ми говоримо про РНК-вакцину, наприклад Pfizer, дві дози, плюс перший бустер. Для людей до 60 років без серйозних супутніх захворювань цього достатньо. Але наголошую: це тільки для захисту від тяжкого перебігу», – сказав лікар.

Крім того, Лапій розповів кому потрібно робити додаткову бустерну дозу від Covid-19. «Якщо вам 60 років і більше, або ви маєте серйозні супутні захворювання, такі як онкологія, цукровий діабет, або якщо ви вагітні, то крім первинного вакцинального комплексу рекомендовано зробити ще додатковий бустер, який може бути введений раз на пів року. Якщо ви у групі ризику, і минуло вже пів року з моменту останнього щеплення, то слід щепитися. Є рекомендація Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики від вересня цього року. Ці рекомендації затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я. Вакцина є у достатній кількості», – розповів лікар-інфекціоніст.

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За словами медика, Covid-19 може поєднуватися з грипом, що значно ускладнює перебіг коронавірусної хвороби. «Два сезони поспіль грип фактично був відсутній – у 2020-21 роках – через суворі карантинні обмеження щодо Covid-19. Але він до нас повернувся. Багато дітей повернулися до шкіл, а школи мають сприятливі умови для поширення вірусу грипу, і ми знаємо що Covid-19 може поєднуватися з грипом, що значно ускладнює перебіг коронавірусної хвороби. Тому щеплюватися від грипу потрібно. Щодо пневмококової інфекції, то це особливо актуально для людей з групи ризику», – пояснив Лапій.

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.Згодом стало відомо, що випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах.

Раніше повідомлялося, що Україною шириться новий штам коронавірусу.

До слова, Лапій вважає, що українці почали масово хворіти на інфекційні хвороби через те, що замість того, аби вакцинуватися «ходять в Московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою».