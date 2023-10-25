У Секторі Гази немає води і вирують хвороби: ЮНІСЕФ занепокоєна

ЮНІСЕФ намагається забезпечити мешканців Сектору Гази чистою водою

Відразу п'ять систем очищення води в секторі Газа припинили роботу через брак палива, що погіршило проблему нестачі питної води, повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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«Все населення Сектору Гази, яке налічує майже 2,3 млн осіб, стикається з гострою нестачею води. Більшість систем водопостачання серйозно постраждали або вийшли з ладу через брак палива та пошкодження життєво важливої ​​інфраструктури виробництва, очищення та розподілу (води «Главком»)», – йдеться у заяві.

ЮНІСЕФ наголошує, що населення анклаву змушене використовувати непитну воду. «Проблема ускладнюється тим, що п'ять очисних споруд у Газі припинили роботу, головним чином через брак палива, внаслідок чого в морі було скинуто понад 120 тис. куб. м стічних вод», – уточнюється в заяві.

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Раніше Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що нестача питної води загрожує мешканцям Сектору Гази спалахом інфекційних захворювань чи смертю.

Раніше стало відомо, що ЮНІСЕФ надіслав понад 44 тис. пляшок питної води до Сектору Газа через контрольно-пропускний пункт «Рафах», розташований на кордоні з Єгиптом.

«Через КПП «Рафах» було доставлено понад 44 тис. пляшок питної води, цього достатньо для 22 тис. осіб на один день. Майже 2,3 млн. жителів Сектору Гази виживають, споживаючи 3 літри води на людину на день», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. «МЗС України підтверджує загибель в Секторі Гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження. Їхні особи встановлені. Співчуваємо батькам. Представництво України в м. Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами», – зазначив Ніколенко. Мати дітей – українка, родом із Харкова, вижила.