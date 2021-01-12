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    На Київщині молодик зарубав сокирою приятеля по чарці

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    Під час сварки молодик схопив сокиру та наніс удари по голові приятелю - На Київщині молодик зарубав сокирою приятеля по чарці
    Під час сварки молодик схопив сокиру та наніс удари по голові приятелю
    Фото ілюстративне

    Молодику загрожує до до п'ятнадцяти років позбавлення волі

    Правоохоронці підозрюють мешканця с. Запрудка Іванківського району Київщини у вбивстві приятеля.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Іванківо-Чорнобильським відділом Броварської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

    За даними слідства, 10 січня цього року 31-річний чоловік завітав в гості до приятеля. Хильнувши зайвого, товариші по чарці почали сваритися. Конфлікт швидко переріс у бійку, в ході якої молодик схопив сокиру та почав наносити удари по голові власнику оселі. Отримані травми виявились несумісними з життям.

    Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Молодику загрожує позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, 1 січня 2021 року у Макарівському районі Київщини 60-річний чоловік убив 50-річну знайому. За даними слідства, 60-річний чоловік та його 50-річна знайома, мешканка Макарівського району Київської області, розпивали алкогольні напої в будинку останньої. Під час святкування між ними спалахнула сварка, в ході якої зловмисник схопив молоток та наніс ним потерпілій один удар в область голови. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці под

    Теги: прокуратура кримінал вбивство Київщина злочин
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