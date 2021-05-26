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    Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)

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    Аварія трапилася поблизу із кінотеатром &laquo;Київська Русь&raquo; - Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)
    Аварія трапилася поблизу із кінотеатром «Київська Русь»
    Фото: скріншот відео

    Трамвай зійшов з рейок

    Сьогодні, 26 травня, на вул. Коперника в Києві трамвай зійшов з рейок. Аварія трапилася поблизу із кінотеатром «Київська Русь». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У зв’язку з цим рух трамваїв №14, 15, 18 повністю паралізовано.

    На місце аварії направлено технічну службу комунального підприємства «Київпастранс».

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    Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)
    Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)
    Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)

    «Затримується рух трамваїв №14, 15, 18 по вул. Коперника в напрямку станції метро «Контрактова площа» з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства», – йдеться в повідомленні «Київпастрансу».

    Як повідомлялося, 25 травня біля ринку «Юність» на вулиці Миропільській у Києві трамвай зійшов з рейок. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Але рух трамваїв було тимчасово призупинено.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
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    Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)