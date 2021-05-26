Через аварію в Києві паралізовано рух трамваїв (фото, відео)
Трамвай зійшов з рейок
Сьогодні, 26 травня, на вул. Коперника в Києві трамвай зійшов з рейок. Аварія трапилася поблизу із кінотеатром «Київська Русь». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
У зв’язку з цим рух трамваїв №14, 15, 18 повністю паралізовано.
На місце аварії направлено технічну службу комунального підприємства «Київпастранс».
«Затримується рух трамваїв №14, 15, 18 по вул. Коперника в напрямку станції метро «Контрактова площа» з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства», – йдеться в повідомленні «Київпастрансу».
Як повідомлялося, 25 травня біля ринку «Юність» на вулиці Миропільській у Києві трамвай зійшов з рейок. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Але рух трамваїв було тимчасово призупинено.