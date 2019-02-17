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    У Києві двоє підлітків провалилися під лід: хотіли зробити гарне фото

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    <p>Витягуючи підлітків з холодної води, двоє чоловіків теж провалилися</p> <div></div> - У Києві двоє підлітків провалилися під лід: хотіли зробити гарне фото

    Витягуючи підлітків з холодної води, двоє чоловіків теж провалилися

    Підлітків витягнули з води двоє випадкових перехожих

    16 лютого на Березняках двоє неповнолітніх гуляли по тонкому льоду озера Тельбін. Вони відійшли далеко від берега і через кілька хвилин синхронно провалилися у воду. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на очевидців події.

    Попередньо, дівчинки ризикували життям заради того, щоб зробити фотографії.

    Підлітків врятували небайдужі перехожі. Витягуючи підлітків з холодної води, двоє чоловіків теж провалилися під лід.

    Подія сталася близько 17:00. На щастя, всім учасникам події вдалося швидко вибратися на берег до приїзду рятувальників. Ніхто не постраждав, дітей передали батькам.

    Рятувальники просять жителів столиці бути обережними самим і попередити своїх дітей про небезпеку виходу на лід, а особливо, коли на вулиці стоїть тепла погода.

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