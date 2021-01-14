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    У Києві евакуювали авто з дитиною всередині: мати кричала, але водій не реагував

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    Евакуатор у Києві завантажив автомобіль із дитиною всередині - У Києві евакуювали авто з дитиною всередині: мати кричала, але водій не реагував
    Евакуатор у Києві завантажив автомобіль із дитиною всередині
    Фото: кадр з відео

    На Позняках евакуатор завантажив автомобіль із дитиною, яка була всередині, не реагуючи на крики матері

    У Києві евакуатор хотів вивезти неправильно припарковане авто з дитиною всередині. Жінка, мати дитини, почала кричати водієві, щоб він опустив машину, але той не реагував.

    Після цього втрутилися перехожі.

    Інцидент стався на столичних Позняках.

    Відео події опублікував Telegram–канал «Киев Сейчас».

    «Ось, власне, наш евакуатор український. Забрали машину, в машині сидить дитина», – сказав очевидець, який знімав все на відео.

    Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва водій евакуатора вночі в'їхав у припарковані автомобілі, коли намагався виїхати з двору житлової багатоповерхівки. При цьому відразу ж після ДТП він зник з місця інциденту.

    Теги: ДТП водій жінка
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