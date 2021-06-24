У центрі Києва палав будинок (фото)

Рятувальники евакуювали мешканців будинку

У четвер, 24 червня, сталась пожежа у будинку на вул. Липинського, 10 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборцями було встановлено, що в будівлі спостерігається задимлення з п’ятого по перший поверхи.

Рятувальники приступили до евакуації людей та пошуку осередку пожежі.

Як виявилось, загоряння сталося на мансардному поверсі на площі 120 кв. м.

Займання було локалізовано о 14:10 та ліквідовано о 14:22.

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

Як повідомлялося, сьогодні тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот».