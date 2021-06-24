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    У центрі Києва палав будинок (фото)

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    Загоряння сталося на мансардному поверсі&nbsp; - У центрі Києва палав будинок (фото)
    Загоряння сталося на мансардному поверсі 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники евакуювали мешканців будинку

    У четвер, 24 червня, сталась пожежа у будинку на вул. Липинського, 10 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборцями було встановлено, що в будівлі спостерігається задимлення з п’ятого по перший поверхи.

    Рятувальники приступили до евакуації людей та пошуку осередку пожежі.

    Як виявилось, загоряння сталося на мансардному поверсі на площі 120 кв. м.

    Займання було локалізовано о 14:10 та ліквідовано о 14:22.

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    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)
    У центрі Києва палав будинок (фото)

    На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

    Як повідомлялося, сьогодні тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот».

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У центрі Києва палав будинок (фото)