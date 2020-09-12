У Києві із погонею затримали чоловіка, який викрав дівчину – ЗМІ



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Рух автівки підозрюваного вдалося відслідкувати за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто»

Увечері п'ятниці, 11 вересня, у Києві поліціянти із погонею затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні дівчини.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За попередньою інформацією, близько 23:00 у столиці оголосили план «Перехоплення« через водія, який нібито викрав дівчину неподалік від станції метро «Дарниця». Рух автівки підозрюваного вдалося відслідкувати за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто».

Зазначається, що водій «постійно змінював напрямок». Зокрема, спершу він вирушив у напрямку селища Глеваха, однак, згодом повернувся. Його помітили на Кільцевій дорозі.

«Патрульні розшукали автівку, але водій не хотів зупинятися на сигнали копів. Почалася погоня, яка тривала декілька хвилин. Автівку втікача заблокували», – йдеться у повідомленні.